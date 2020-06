C’est à se demander si le Parti socialiste est toujours membre de la mouvance présidentielle. Membre du bureau politique de cette formation politique, Abdoulaye Gallo DIAO tire à boulets rouges sur le président SALL et son régime.

“Je persiste et je signe que cette gestion de la résilience alimentaire a été un échec du début à la fin. La répartition des denrées alimentaires destinées aux nécessiteux a v**lé les principes les plus élémentaires de la justice sociale”, déclare-t-il, dans un entretien avec LeQuotidien.

Pour Abdoulaye Gallo DIAO, le président SALL a laissé en rade ses alliés au profit de transhumants venus du PDS.

Macky Sall et la promotion de la transhumance

“Je dois dire que cet avenir de notre parti, comme des autres alliés, est déjà hypothéqué par le Président Macky Sall qui ne cesse de nous imposer la promotion des transhumants du Pds au détriment de toutes les forces politiques qui ont consenti beaucoup de sacrifices pour le porter au pouvoir en 2012, avant de l’accompagner dignement et courageusement durant tout son septennat pour ensuite le réélire en 2019 dès le 1er tour”, indique le responsable socialiste.

Des jeux alliance à la trahison

Selon lui, “la vérité est que le Président Macky SALL a trahi le PS, l’AFP, la LD, le PIT Macky2012 et l’APR, son propre parti. De 2012 à 2019, tous les grands partis alliés du Président Macky SALL dans BBY sont divisés en deux ou en plusieurs factions, et totalement affaiblis. C’est le cas du PS, de l’AFP, de la LD, du PIT et même de Macky2012. Je présume qu’il y a un deal entre Macky SALL et Karim WADE sur le dos de BBY”.

