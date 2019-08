Le commissaire Sankharé vient d’être relevé de ses fonctions. Le patron du commissariat des Parcelles Assainies de Dakar défraie la chronique suite à un différend qui l’a opposé à un pharmacien, Dr Cheikhouna Gaye, de la pharmacie Fadilou Mbacké établie à la Patte D’oie.

En effet, le commissaire qui voulait acheter un médicament, s’est vu signifier un refus, étant donné que le médicament en question n’est vendu que sur ordonnance. Déterminé à obtenir gain de cause, il insiste, fait appel à ses hommes et tente d’embarquer le pharmacien. Un geste interprété comme un abus de pouvoir qui finira par lui coûter son poste, puisque le commissaire Sankharé vient d’être démis de ses fonctions. La vidéo des échanges entre les deux hommes, très lue et partagée sur les réseaux sociaux, continue de susciter de vives réactions, des condamnations, de l’indignation.

