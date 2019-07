Abus sur mineure: un chanteur religieux condamné à un an de prison ferme

Le célèbre chanteur religieux lougatois, Ibra Guèye a été condamné mercredi à un an ferme de prison ferme et à une amende de deux (2) millions de francs CFA. En détention préventive depuis le 3 juin dernier, l’homme avait séquestré et abusé une fillette de 12 ans demeurant au quartier Keur Serigne Louga sud Guinaw Rail.

Cette affaire avait défrayé la chronique dans toutes les chaumières du Ndiambour. La victime F. N. Sèye, 12 ans avait mystérieusement disparu alors quelques minutes auparavant, elle venait de remettre à son père son tapis pour la prière de Tisbaar.

Toutes les recherches entreprises dans les quartiers de Louga n’avaient porté de fruits. Les radios locales avaient été même mises à contribution pour la retrouver. En vain. Même le chanteur religieux qui l’avait séquestrée dans chambre, avait à un moment participé, hypocritement, à cette recherche.

Ce n’est que quelques heures après qu’il se décida à la libérer. Interrogée par ses parents, la fille, élève en classe en Ce2, a révélé que le mis en cause l’a traînée dans sa chambre pour abuser d’elle sexuellement à trois reprises. Ce que les sages-femmes ont d’ailleurs confirmé, en notant des viols répétés. De suite, une plainte a été déposée à la police contre le chanteur religieux qui après avoir appris la nouvelle, a pris la poudre d’escampette. Il sera finalement rattrapé dans sa cachette, dans une maison voisine.

Il a été jugé la semaine dernier au tribunal de Grande instance de Louga. Dans son délibéré, le juge a infligé contre lui une condamnation d’un an de prison ferme et 2 millions de franc CFA en guise de dommages et intérêts

Leral