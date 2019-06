Abus sur une fillette de 12 ans : un chanteur religieux déféré au parquet

Du fond de sa cellule I.Guéye doit vraiment avoir des remords . Coupable ou pas il a ete présenté devant le procureur de Louga avant de rejoindre la citadelle du silence .

C’est une rocambolesque affaire de moeurs sur une mineure de 12 ans qui a défraie la chronique au quartier Keur Serigne Louga .D’après les sources c’est le père de la présumé victime qui a signalé à la police la disparition de sa fille croyant a un rapt c’est par la suite qu’il a passer des annonces dans une radio mais en cours de route il est avisé du retour de la petite qui se trouvait dans une maison voisine occupé par le célèbre chanteur religieux c’est alors que le père s’est souvenu avoir tenté de chercher sa fille dans cette maison voisine mais que le chanteur lui avait assuré que sa fille n’était pas sur les lieux. Sur ceux il est retourné à la police et a rendu compte aux limiers . Pour y voir clair les policiers se sont rendus dans la maison avec la victime mais le suspect etait absent. Conduit dans leurs locaux et interrogé la fille a déclaré que c’est la troisième fois de I.Guéye l’entrainait dans sa chambre pour des rapports sexuelles . Ayant ouvert une enquête, les limiers ont requis une expertise de la gynécologue de l’hôpital de Louga. Au même moment ils se sont lancés aux trousses du mis en cause qui sera localisé dans la nuit du mardi avant d’être arrêté et déféré et placé sous mandat de dépôt

Ngone Saliou Diop