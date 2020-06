La suite après cette publicité

Ismaël Bennacer (22 ans) est l’un des animateurs de ce début de mercato. Le champion d’Afrique des Nations 2019 avec l’Algérie jouit d’une très belle cote sur le marché au sortir d’une première saison réussie avec l’AC Milan (21 apparitions en Serie A). Ainsi, le Paris SG , Manchester City ou encore le Real Madrid sont venus aux nouvelles, avec des degrés d’intérêts divers.

Les champions de France ont par exemple formulé des propositions, buttant pour l’heure sur la clause libératoire du Fennec (22 sélections) en Lombardie, fixée à 50 M€. Et comme les finances parisiennes ne seront pas extensibles cet été (le budget estival serait de 70 M€ hors ventes selon Le Parisien), Leonardo joue la montre. Le directeur sportif peut compter sur un argument de poids.

Pas de bras de fer

Selon les informations du quotidien sportif algérien Compétition, le natif d’Arles a une préférence pour le PSG entre tous ses courtisans estivaux. «J’aimerais bien signer dans ce club. Outre l’aspect sportif et financier, j’adore Paris, une ville où il fait bon vivre», aurait ainsi glissé l’ancien d’Arsenal à un proche comme l’explique la publication locale. Un signe fort.

Pour autant, on apprend aussi que le n° 4 ne partira pas au bras de fer avec les Rossoneri. Il se dit en effet «bien traité à Milan» et serait «gêné d’aller frapper à la porte du président et lui dire que je veux partir». Sous contrat jusqu’en juin 2024, Ismaël Bennacer sait ce qu’il veut. Pas sûr qu’il l’obtienne. A Leonardo de se montrer persuasif.