On en sait un peu plus sur l’accident survenu hier nuit sur la route de Gandiaye à hauteur du village de Bill impliquant une moto Jakarta et un véhicule appartenant à un policier.

PUBLICITÉ

En effet, selon notre source, les accidentés qui sont tous deux de l’arrondissement de Ngothie, faisaient partie des étudiants de cette localité.

PUBLICITÉ

Dans le groupe WhatsApp de l’amicale des étudiants de Dya dont ils étaient membres, c’est actuellement l’émoi et la consternation…