Accident à Linguère : Un livreur de pain s’évanouit avant de rendre l’âme

Le mardi 30 avril aux environs de sept heures, un accident s’est produit à hauteur de Nguith, distant de 5 km à l’ouest de Linguère.

Un chauffeur répondant au nom de Macoura Sall, âgé d’une cinquantaine d’années, a chuté mortellement du véhicule d’une boulangerie de la place qui transportait du pain. La victime, un mécanicien de profession, arrondissait ses fins de mois dans une boulangerie de Linguère.

Domicilié au quartier Escale, la victime assurait la distribution du pain dans les villages de Warkhokh, Thylla, Ngaraaf et Nguith.

Triste sort, car avant de regagner son atelier le samedi après avoir accompli sa mission, au retour, il a préféré donner le volant à un autre chauffeur qui l’accompagnait.

Arrivés au pont de Nguith et voulant éviter des chameaux, il a dérapé pour terminer sa course sur le bas côté de la route nationale 3. La victime va s’évanouir avant de rendre l’âme quelques minutes plus tard.

Les sapeurs-pompiers de Linguère se sont rendus sur les lieux pour secourir la victime, en vain. Le corps sans vie a été acheminé à la morgue de l’hôpital Maguette Lo de Linguère avant son inhumation à Touba.

Il laisse derrière lui deux femmes et 5 enfants.

Une enquête a été ouverte par les éléments du Commandant Salif Diallo…