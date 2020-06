Seneweb en sait un peu plus sur l’identité des trois agents (dont un de la société Sen’Eau et deux sous-traitants), qui ont trouvé la mort dans l’explosion d’un ouvrage dans le département de Mbour. Ils s’agit de Djiby Deme, Djiby Sy et Babacar Ndiaye, âgés entre 23 et 42 ans. Ils s’activaient sur un chantier à Joal (32 km de Mbour) au moment de l’explosion et seraient morts noyés du fait de la forte pression de l’eau.

Leurs corps ont été acheminés à l’hôpital de Grand-Mbour. Une enquête est ouverte par les gendarmes de la brigade de Joal.

Bonjourdakar

