Accident de la corniche des Almadies : la famille Diallo réclame justice

La famille Diallo, qui a perdu trois de ses enfants dans l’accident survenu sur la corniche des Almadies, samedi dernier, vers trois du matin, dit accepter la volonté divine. Elle n’en attend pas moins que justice soit faite dans cette affaire.

« Les enfants ont été enterrés depuis samedi dernier. Nous acceptons la volonté divine, mais nous attendons que la Justice fasse son travail », a dit Mouhamed Kaïré, oncle des défunts sur la RFM, soulignant que la corniche est « accidentogène, à cause des nombreuses boîtes de nuit dans la zone ». En plus, a-t-il dit, les chauffeurs sont souvent ivres dans cette zone et roulent à des allures inconsidérées.

Une voiture 4×4, dont le chauffeur serait ivre, est entré dans une chambre et a tué, Mariama, Maïmouna et Mouhamed Diallo, tous membres d’une même famille.