Un accident d’une rare violence s’est passé ce lundi matin au village de Kaléane qui se situe entre Oussouye et Ziguinchor. Une violente collision entre un véhicule « 7 places » et un camion a fait 6 morts sur le coup.Les témoins oculaires et les riverains se démènent pour informer les autorités et les sapeurs sur ce tragique accident qui plonge ce patelin dans l’émoi total.

