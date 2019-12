Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a sanctionné sévèrement le chauffeur, l’apprenti ainsi que le propriétaire du car «Ndiaga Ndiaye». Ce véhicule est l’auteur de l’accident mortel qui a emporté Awa A, une responsable du parti Ldr/Yessal à Diamaguène.

Dans un communiqué parvenu à «L’As» Oumar Youm renseigne que le chauffeur titulaire du véhicule, Pape Ousmane Sène, à la fin de sa journée de travail, a remis les clefs de son véhicule à Ndiankou Ndiaye, né 2002 à Gaté Galo, non détenteur de permis de conduire. C’est ce dernier qui est l’auteur de l’accident. En guise de mesures conservatoires, le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement a retiré le permis de conduire de Pape Ousmane Sène et la licence et l’agrément de transport de Maïssa Fall, propriétaire du véhicule, qui n’a pas établi un contrat de travail avec le chauffeur titulaire du véhicule. Le ministère annonce des modifications très prochainement du Code de la route, notamment les sanctions des infractions liées au Code de la route pour les rendre plus dissuasives. Pour rappel, Pape Ousmane Sène et Ndiankou Ndiaye sont en garde à vue au commissariat de Sicap Mbao.

source : leral.net

