L’accident qui a eu lieu hier aux environs de 20 heures, a fait finalement plus qu’un mort. En effet, il est passé rapidement à 3 morts, car en cours de route, un des blessés va rendre l’âme et arrivé à l’hôpital régional de Kaolack, une autre victime a succombé à ses blessures. Du coup, le bilan fait état de 3 morts et 5 blessés dont 2 graves.

Pour rappel, un camion lourdement chargé de marchandises est entré en collision avec une Renault Mégane. Sur place, le bilan provisoire avait fait état d’1 mort (un enfant d’une dizaine d’années).

Dakaractu