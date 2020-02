L’accident s’est produit hier dimanche entre 6 et 7 heures. Selon l’observateur, c’est une camionnette, immaculée Bjl 8894, transportant des porcs à destination de la Guinée – Bissau qui a dérapé avec 5 personnes à bord. Le véhicule qui s’est renversé dans une mare à hauteur du village de Saré Alcaly, sur la Nationale 4, a fait un mort et 4 blessés. Ils ont tous été évacués à l’hôpital de Bounkiling. Deux d’entre eux, vu la gravité de leurs blessures, ont été référés à l’hôpital régional de Sédhiou. Concernant les porcs, les forces de sécurité ont pu en rassembler quinze (15) qu’elles ont remis aux concitoyens des occupants du véhicule accidenté qui allaient en sens inverse pour le même motif. D’autres porcs ont été retrouvés morts et une autre partie s’est enfuie.

