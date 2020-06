La suite après cette publicité

Il s’appelle Robson Alves de Barros de son vrai nom, et va être la première recrue de l’OGC Nice sur le mercato estival. Il s’agit bien du défenseur central Robson Bambu. Un accord de principe vient en effet d’être annoncé par le Gym. « Un accord de principe est intervenu ce vendredi entre l’OGC Nice et l’Athlético Paranaense dans le cadre du transfert de Robson Bambu. Arrivé sur la Côte d’Azur au début du mois de juin, soumis à un protocole sanitaire strict en raison de la pandémie du Covid-19, Robson Bambu a passé avec succès la traditionnelle visite médicale préalable à la signature de son contrat, qui interviendra à l’ouverture du mercato et sous reserve de la validation de la DNCG. Avec le feu vert du CA Paranaense, le joueur sera présent pour la reprise du groupe rouge et noir, le 15 juin. »

Le joueur est censé s’engager avec le club azuréen pour une durée de cinq ans. L’OGC Nice entame donc son marché avec le recrutement de ce prometteur défenseur central brésilien de 22 ans, qui évoluait à l’Athletico Paranaense après avoir débuté à Santos. C’est avec son deuxième club qu’il a le plus convaincu les émissaires niçois et plus particulièrement Carlos Henrique, l’ancien défenseur des Girondins de Bordeaux qui est devenu scout au Brésil pour l’OGC Nice. Le transfert, qui doit encore être validé, est estimé aux alentours des 8 M€.

Patrick Vieira est séduit

Il a tapé aussi dans l’œil de Patrick Vieira, l’entraîneur niçois, qui a confié à Nice-Matin : « c’est un garçon dynamique, véloce, qui dispose d’une bonne maîtrise technique et qui est capable de casser les lignes ou apporter le surnombre au milieu. C’est un garçon attachant et ambitieux, qui souhaite faire son trou en Europe. Il peut aussi bien évoluer dans une défense à quatre qu’à trois. Si tout se passe bien à la visite médicale, il devra ensuite travailler pour progresser dans le domaine tactique. »

Il faudra donc compter une période d’adaptation pour la recrue niçoise, qui pourra compter sur la présence de son expérimenté compatriote Dante. Les deux hommes sont amenés à faire la paire en défense centrale, un secteur où les Aiglons ont parfois peiné la saison passée. L’arrivée de Robson Bambu préfigure un mercato intéressant pour le club azuréen, qui devrait désormais s’attaquer au recrutement d’un latéral gauche titulaire. L’Olympique Lyonnais, qui semblait intéressé par le Brésilien, devra de son côté se tourner vers une autre piste…