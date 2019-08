Accusation de dopage: la réaction de la fédération algérienne de foot qui sème le doute

La Fédération Algérienne de Football (FAF) a réagi suite à la polémique de dopage dont fait objet l’attaquant de Manchester City, Riyad Mahrez, nous informe Observ’Algérie. Selon le média, la FAF a qualifié la polémique de « non-événement ».

Riyad Mahrez, récent vainqueur de la CAN avec l’Algérie, n’a pas disputé le premier match officiel de son équipe, Manchester City, dimanche, face à Liverpool, à l’occasion du Community Shield. Pourtant il était prêt, mais son entraîneur, Pep Guardiola s’est voulu prudent. « Riyad m’a appelé et dit : « Je veux jouer contre Liverpool ». Je lui ai répondu : « Tu es plus que le bienvenu ». Mais nous ne savons pas ce qu’il avait pris… comme médicaments », a expliqué Guardiola à l’issue de la victoire de City sur les Reds. Pep Guardiola a préféré ne pas l’utiliser car il y avait « un risque antidopage ».

« Mahrez a pris ce produit après la CAN »

De son côté, la FAF précise que les craintes de dopage révélées par Pep Guardiola à propos de l’ailier algérien n’ont rien à voir avec elle. L’instance assure que le problème ne concerne que le club anglais, excluant ainsi tout soupçon de dopage du capitaine de la sélection algérienne. « C’est un non-événement à partir du moment où le joueur a pris les médicaments après la Coupe d’Afrique des Nations. C’est un problème pour Manchester City », a coupé court l’instance fédérale, citée par la BBC.