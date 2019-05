Accusations contre DJ Édouardo : Thiouthe Diop passe à la vitesse supérieure

On croyait tous que Thiouthe Diop avait lâché prise après avoir dénoncé Dj Edouardo. La jeune femme basée en France est finalement passée à la vitesse supérieure.

Le but principal de Thiouthe était de faire tomber le célèbre Dj en le dénonçant sur les réseaux sociaux. Un combat qui a amené pas mal de « victimes » d’abus et harcèlement à réagir et dévoiler ce qu’elles ont gardé pendant plusieurs années.

En défilant sur Facebook, Limametti.com est tombé sur un poste de Thiouthe qui prouve que l’affaire sera finalement réglée devant le juge.