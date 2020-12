ACCUSÉ D’AVOIR CHIPÉ LES BIJOUX EN OR DE SA PATRONNE ESTIMÉS À 20 MILLIONS F Cfa: La domestique Marie Ndour avoue avoir pris une partie des bijoux pour les porter de temps en temps

6 mos d’emprisonnement ferme, c’est ce que risque la domestique Marie Ndour qui a subtilisé les bijoux en or de sa patronne d’une valeur de 20 millions F Cfa. Cette prévenue, qui comparaissait hier devant le juge des flagrants délits de Dakar pour vol commis avec effraction et à l’occasion du service, a révélé au juge n’avoir pas subtilisé les bijoux de son employeuse mais, dit-elle, elle en a pris certains pour les porter de temps en temps. Elle sera fixée sur son sort le 17 décembre prochain.

Présente à la barre, la commerçante Fatou Cheikhou Dieng a reconnu lui avoir offert une partie de ses bijoux, mais elle lui a imputé le vol d’autres objets. «Je lui ai offert des bijoux fantaisie. Cependant, tout mon or a été emporté. Il s’agissait de bijoux dont des montres etc. J’ai trouvé une montre Gucci en acier chez elle en plus d’un collier en perles fantaisie, une bague fantaisie ainsi que d’autres montres qui m’appartiennent. Les cuillères ont été emportées. Elle a tout volé. Et la nourriture, on n’en parle même pas», a indiqué la dame qui a essayé de déraper avant que le tribunal ne la rappelle à l’ordre.

La partie civile réclame 20 millions, le parquet requiert 2 ans dont 6 mois ferme

Avocat de celle-ci, Me Cheikh Sy a réclamé à Marie Ndour la somme de 20 millions F Cfa. La parquetière qui a motivé ses réquisitions sur la perquisition qui a été faite chez la mise e cause ainsi que sur une partie des bijoux qu’elle a reconnu avoir pris à l’insu de sa patronne, a requis 2 ans dont 6 mois ferme. Pour la défense, Me Iba Mar Diop a sollicité une application bienveillante de la loi pour sa cliente qui est une délinquante primaire qui a en plus un enfant à charge. Finalement, Marie Ndour connaîtra le sort qui lui sera réservé le 17 décembre 2020 mais en attendant, elle est retournée à la citadelle du silence.

Fatou D. DIONE

LES ECHOS