Accusé de faire des contacts avec Lac 2 : Baboye dément et porte plainte

Décidément le combat entre Boy Niang 2 de Pikine et Lac de Guiers 2 du Walo du 13 juillet n’a pas encore fini de faire des dégâts colatéraux. Senegal7 informe que le lutteur Baboye a porté plainte à la police pour avoir été accusé par Pape Sarr, un inconditionnel des lutteurs pikinois qui l’incrimine de faire des contacts avec Lac de Guiers le prochain adversaire de Boy Niang 2.

Des accusations que Babaoye a démenties avec la plus grande énergie ««La justice va trancher. J’en ai assez de ces accusations. C’est la raison pour laquelle, j’ai saisi la justice. Je vais me contenter du verdict du tribunal. Si Pape Sarr affirme que c’est un piège que je lui ai tendu, il va donner ses raisons devant le juge». Pour Pape Sarr, il affirme que Baboye n’est pas reconnaissant : «Je veux que la justice fasse son job. J’appelle tous les Pikinois à venir lundi au tribunal pour me soutenir. Baboye veut nous piéger en prévision des combats d’Eumeu Sène et Boy Niang 2. Si je suis financièrement fauché aujourd’hui, c’est à cause de lui. Il n’est pas reconnaissant». Ça promet.

senegal7