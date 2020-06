Après deux saisons passées sous les couleurs Jaune et Noir, Achraf Hakimi retournera en Espagne et au Real Madrid après la 34ème et dernière journée de Bundesliga avec le Borussia Dortmund. Pas sûr d’être titulaire avec Zidane, le Marocain est en quête d’un autre club.

Si Dortmund tente de négocier avec le Real pour l’avoir, d’autres clubs sont également intéressés.

Parmi eux, l’Inter Milan qui serait sur le point de l’emporter dans ce dossier. En effet, le journaliste italien Gianluca Di Marzio indique que le latéral droit est en route pour le club lombard. Les dirigeants du Real Madrid et ceux de l’Inter seraient proches d’un accord pour un transfert à 40 millions d’euros.

Une bonne nouvelle pour le club italien quand on sait que le Bayern Munich, le PSG et Manchester City sont aussi sur le dossier.

Africa Top Sports

L’article Achraf Hakimi : Le Marocain se rapproche d’un grand club italien est apparu en premier sur Snap221.info.