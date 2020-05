Quand un ou plusieurs boutons apparaissent, notre réflexe est souvent le même : renforcer sa routine beauté et ainsi multiplier les masques et les lavages quotidiens. Si le fait de laver sa peau deux fois par jour avec un gel nettoyant et le fait d’opter pour un masque purifiant/hydratant une fois par semaine est génial… le fait de se ruer sur les exfoliants peut parfois être une grosse erreur.

En effet, comme les dermatologues le disent : les exfoliants et gommages à gros grains peuvent parfois avoir une incidence négative puisque le grain va venir exciter la glande sébacée située sous le bouton… et ainsi augmenter sa grosseur ou en générer d’autres sur l’épiderme. Voilà pourquoi, les femmes ayant une peau à tendance acnéique se doivent de réduire l’usage d’exfoliants et gommages ! On les utilise une fois par mois pour lisser le grain de peau et on mise plutôt sur les nettoyants classiques ou sur ces nouveaux exfoliants SANS grains, justement conçus pour débarrasser la peau des cellules mortes sans l’agresser en profondeur.

La crème douce désincrustante signée Institut Esthederm

Une crème non abrasive et donc idéale pour les peaux sujettes aux imperfections (il faut éviter de trop exfolier lorsque l’on a des boutons), qui absorbe les impuretés au plus profond des pores. L’efficacité de ce produit dépend avant tout de la méthode d’utilisation.

Il faut appliquer le produit sur peau sèche, avec les mains sèches et ne pas le laisser poser. Il convient d’effectuer des petits mouvements circulaires rapides mais sans pression. Il faut donc masser pour obtenir une texture blanche opaque (éviter le contour des yeux) et rincer immédiatement après l’apparition de la couche blanche. Le visage est instantanément débarrassé des impuretés, la peau en ressort adoucie et le grain de peau est affiné. Qui dit mieux ?

Crème Douce Désincrustante – INSTITUT ESTHEDERM – 31,50€

Le Gommage Yo Glow signé Wishful

Le gommage enzymatique Yo Glow est un exfoliant à la fois doux et puissant, enrichi d’une combinaison d’enzymes d’ananas et de papaye, de BHA et d’AHA pour redonner à la peau un éclat resplendissant. Testé par Huda elle-même, ce gommage révolutionnaire 3 en 1 révèle une peau lisse, radieuse et éclatante en quelques seconds. Grâce à son association unique d’extraits de fruits, d’acides et d’agents exfoliants doux, cette formule, promet des résultats à long terme en seulement 10 jours d’utilisation. Ce gommage léger et soyeux élimine en douceur les cellules mortes et les impuretés pour une peau rayonnante dès la première application – la toile lisse pour un maquillage impeccable. À utiliser une à deux fois par semaine

Gommage Yo Glow – WISHFUL – 39€

Le Peeling Visage Gel gommant sans grain signé Pin Up Secret

Si cela fait deux ou trois ans que TOUT le monde parle de cette marque, il faut savoir qu’elle est née il y a déjà presque dix ans (2011) ! Propulsée sur le devant du marché du skincare grâce à son fameux et iconique “Savon au lait de chèvre”, Pin Up Secret séduit grâce à son efficacité : 98 % de satisfaction auprès des consommateurs !

Spécialisée dans la perfection de la peau du visage (mais aussi du corps), la marque a mis au point un peeling visage sans grains, justement conçu pour les peaux sensibles, acnéiques et à problèmes.

Peeling Visage gel gommant sans grain – PIN UP SECRET – 29€

