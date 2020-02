PUBLICITÉ

Émotion et rancœur sont les sentiments les mieux partagés hier au tribunal de Dakar. Les juges et l’assistance ont du faire des efforts pour contenir la rage et la tristesse lors du procès des deux jeunes filles âgées de 8 et de 10 ans rendues aveugles par leur tante qui a versé du savon et des produits toxiques dans leurs yeux. L’image des victimes en train d’arriver à la barre en compagnie de leur maman a fait craquer l’audience. La dame Seynabou Ndiaye leur tante accusée de cet acte ignoble risque 20 ans de prison si le juge suit le réquisitoire du procureur.