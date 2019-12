Adam Akil fait partie de ces journalistes sportifs africains qui n’ont pas voté pour Sadio Mané. Pour le journaliste ivoirien, la star sénégalaise a encore beaucoup à faire, pour décrocher le Ballon d’Or Mondial.

« …Je n’ai donc pas opté pour Sadio Mané parce que pour moi, Mané doit s’imposer d’abord sur l’échiquier africain, notamment la compétition majeure qu’est la CAN et cela n’est pas encore le cas. Il n’a pas remporté la CAN, il n’était pas non plus le meilleur joueur de la compétition. La 4e place, c’est un rang conforme à ses qualités actuelles, il faut l’accepter, parce que c’est la deuxième fois qu’un Africain occupe un tel rang honorable après Drogba », explique-t-il sur les ondes de Vibe Radio Côte d’Ivoire.

À ceux qui ne comprennent pas qu’un journaliste africain n’ait pas voté en faveur des nominés originaires du continent noir, Adam répond : « le choix du ballon d’or, ce n’est pas un vote clanique ou communautaire, il faut que les Africains retirent cette idée de la tête. Il ne s’agit pas de dire comme on est Africain, on doit voter le joueur représentant l’Afrique. Le ballon d’or est régi sur des critères objectifs. Que les gens sortent de l’émotion ».

