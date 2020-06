Selon le journaliste, Adama Gaye, le président de la République, Macky Sall ne doit plus dormir. Il croyait que diriger un pays était un jeu d’enfant aussi facile que ses vols des deniers publics perpétrés sous l’aisselle du vieillissant et peu vigilant Wade, puis directement quand les sénégalais ont commis l’erreur de lui confier les clés du coffre fort national.

Échec…

“Son échec est d’une ampleur jamais enregistrée dans les annales du sous-développement accéléré !

Il ne prononce plus son PSE. Mort. Il ne parie plus de Pôle Diamniadio. Mort. Il ne dort plus. Ses repas le ramènent sans cesse à son statut émergent: président de la chaise anglaise”, déclare Adama Gaye.

Mémoire…

“Regardez comment il sue. Il sent qu’une scie est prête pour le tronçonner. Je me demande ce qui l’a pris pour oser prendre les rênes d’un pays à la mémoire aussi longue que celle du Sénégal”, ajoute M. Gaye.

Article publié par Sanslimites

