Libéré vendredi 21 septembre dans la soirée, le journaliste-consultant, Adama Gaye s’est fendu tôt le matin du samedi, d’un post sur sa page facebook pour annoncer son « back » (retour).

Le signal est fort. Les termes – latins – employés par le journaliste-consultant le sont aussi. En effet, Adama Gaye s’inspire ce matin de « la devise olympique » pour marquer son retour. « Citius, Altius,Fortius: plus vite, plus haut, plus fort« , a-t-il écrit. Et d’implorer le pardon pour celles ou ceux qui ont douté de la justesse de ses écrits et de leur dureté.

Soutien

Ils ont été nombreux, les Sénégalais à soutenir le journaliste, lorsqu’il a été dans les liens de la détention. « Veni, vidi, vici : venu, vu, vaincu. Avec humilité et le soutien divin. Vos soutiens. À vous mes héros. Je vous exprimerai mieux, et à beaucoup, individuellement, ma gratitude. Je reste à votre écoute, gourmand de vos conseils et de votre amitié et de votre amour. Merci« , a-t-il ajouté.

Khalife Général des mourides

Adama Gaye a aussi saisie l’occasion pour remercier sa famille et des autorités de premier plan dont l’une, qui n’est autre que le Khalife Général des mourides qui, selon lui, lui a fait honneur de l’envoyer son fils lui témoigner une couverture inestimable.

Guy Marius et autres

Adama Gaye et Guy Marius Sagna ont été presque incarcérés à la même période. Seulement, pour des chefs d’inculpations différents. Le journaliste de saluer l’activiste M. Sagna et tous les autres, y compris des intellectuels, qui ont sauvé l’honneur d’une engeance en somnolence. « Merci« , conclut-il.

I am back, h2er than ever.

Adama Gaye, Dakar, ce 21 Septembre 2019.

Ps: Un peu de repos, un check-up médical et je reviens au service de nos causes imprescriptibles…