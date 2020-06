“c’est un privilège de vieillir”

Ce n’est plus un secret pour personne, la beauté chez une femme est souvent scrutée et commentée. Alors que les mentalités tendent à changer, certains internautes sont parfois malveillants. Et Adeline Blondieau, ces commentaires, elle doit y faire face tous les jours. Il y a quelques jours, elle confiait sur le plateau de “Ça commence aujourd’hui” la raison pour laquelle elle a quitté le casting de “Sous le soleil” . “J’ai arrêté ‘Sous le soleil’ parce que je trouve que les tournages humainement c’est très difficile et que c’est une vie où on vous laisse pas beaucoup part à votre intimité, qu’on vous prend beaucoup de choses : votre temps, votre santé… Que tout le monde s’en fout en fait”.

Ce mardi 22 juin, c’est un nouveau coup de gueule que l’ancienne compagne de Johnny Hallyday pousse sur Instagram. Elle a décidé de répondre à ceux qui critiquent son physique depuis plusieurs années maintenant. “Quand je fais un tour sur mon Instagram, j’aime bien lire vos commentaires. La plupart du temps, je les trouve vraiment super pertinents, hyper touchants et intéressants, parce que je propose des pistes, je pose des questions et puis vous apportez vraiment de l’eau au moulin et il y a des échanges très intéressants” commence-t-elle”. Et puis parfois, je tombe sur des commentaires sur mon âge, sur ma vieillesse, sur les rides, sur le fait que je ne me maquille pas”, note-t-elle visiblement amusée, avant de faire une mise au point ferme. “En fait, je fais des vidéos spontanément, j’ai envie de partager des questionnements, parce que maintenant c’est mon métier et que mon métier c’est d’aider les gens à aller mieux et les pousser à se poser des questions pour avancer sur eux. Donc j’ai envie de dire : si vous voulez des filles maquillées, des filles glamours comme quand j’étais comédienne sur ‘Sous le soleil’, bah effectivement c’est pas le bon instagram. Rappelez-vous que c’est un privilège de vieillir”.

