J’ai été profondément bouleversé d’apprendre le rappel à DIEU d’Elhadji Tafsir Sakho pour qui je vouais une très grande affection transcendant son érudition et sa place dans la confrérie Tidjanne.

Son humilité, son ouverture d’esprit et ses qualités humaines avaient fini par sceller entre nous de solides liens d’amitié et de respect mutuel qui se renforçaient à chacune de nos rencontres.

J’en avais fait assurément, un conseiller de premier plan. Généreux et pédagogue,avec son élégance naturelle et son port altier qui faisaient penser à un Domou Ndar, il dispensait , chaque semaine, à des milliers de personnes, des enseignements utiles à la connaissance et à la pratique de leur religion. Incontestablement c’est Un Grand Soldat de L’ISLAM qui vient de

nous quitter.

À sa famille eplorée, à son Grand Compagnon de toujours et de tous les jours Serigne Babacar Sy Mansour, à toute la Oummah, nous présentons nos condoléances émues.

QU’ALLAH SWT dans sa Miséricorde Immense l’accueille au Paradis Firdaws auprès de ses Maîtres et du Prophète Mouhamed (PSL).

Me OUSMANE NGOM