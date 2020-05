Même s’il évolue au FK Sochi, en Russie, depuis quelques mois, Adil Rami garde toujours un œil sur l’actualité, notamment concernant le football français. Formé au LOSC et passé par l’OLympique de Marseille (2017-2019), le défenseur français garde un très bon souvenir de son passage sur la Canebière, avec notamment cette finale de Ligue Europa il y a tout juste deux ans contre l’Atlético de Madrid (0-3). Pour l’occasion, le champion du Monde 2018 a donc publié un message sur son compte Instagram, où il a également évoqué la situation actuelle du club phocéen.

Et dans son message, Adil Rami a donné son avis, souhaitant par exemple le départ de quelqu’un, certainement le président actuel Jacques-Henri Eyraud : «deux ans jour pour jour, finale d’Europa League 2018. Je n’oublierai jamais cette belle #saison #ambiance #ferveur #equipe et ce parcourt du combattant pour au final échouer à la dernière marche d’une gloire de plus pour l’Olympique de Marseille et moi-même… Merci encore à vous : la team, les supporters, les habitants, les employés du club et j’en passe. PS : en temps que supporter de l’OM, j’aimerais voir votre (.) quitter cette institution… Pour le bien de l’humanité. #monavis #democratie #respect #solution #newproject #keepthecoach» C’est dit.