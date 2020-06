Dans son adresse à la nation après trois mois d’état d’urgence décrété pour faire face à la pandémie de la Covid-19, le président Macky Sall s’est vivement félicité des efforts consentis par les services sanitaires dans la lutte contre le Coronavirus.

“Malgré l’augmentation des nombres de cas, notre système de santé continue de monter ses capacités de résilience et d’adaptation dans l’accueil et le traitement des malades. Nos performances dans la riposte anti-Covid19 sont en effet considérables”, se réjouit le président de la République.

Par ailleurs, il rappelle qu’à ce jour, “le SAMU a reçu plus de 726 mille appels d’alerte, nous avons réalisé plus de 78.338 tests dont 4.824 contacts suivis par nos services. Le taux de létalité est de 1,5% contre une moyenne africaine de 2,5% et de 5,2% au niveau mondial”.

Pour le président Macky Sall , le Sénégal affiche un taux de guérison satisfaisant avec des chiffres encourageants, comparés à l’échelle continentale et mondiale.

“Le Sénégal affiche un taux de guérison de 64,8% contre une moyenne africaine de 48% et mondiale de 50%.

À l’échelle nationale, les statistiques montrent que les principaux foyers de la pandémie sont essentiellement localisés dans les régions de Dakar, Diourbel et Thiès qui concentrent 92% des cas de contamination”, précisera toujours le président Macky Sall dans son adresse à la nation…





