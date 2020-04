Communiqué : Bonsoir à tous, j’apporte ce document montrant que l’émission “Célébrités et Religion” m’a été cédée par le caméraman Amadou Kouyaté dit Am, à qui elle appartient et qui l’a enregistrée au niveau de BSDA.

Dans cet enregistrement audio, Am affirme m’avoir légué son émission que je pourrais utiliser sur n’importe quel support médiatique où j’irais.

Je vous propose d’écouter l’enregistrement audio de Am qui clarifie la situation.

Merci et Bon Ramadan

Article publié par Sanslimites

