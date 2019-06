Affaire Aliou Sall: New York Times consacre un article sur le scandale du pétrole

Un groupe d’hommes politiques de l’opposition sénégalaise a appelé lundi à une enquête sur l’histoire de deux grands blocs de gaz offshore gérés par BP, après un rapport faisant état d’une fraude impliquant le frère du président Macky Sall, Aliou Sall.

La British Broadcasting Corporation (BBC) a publié lundi une enquête affirmant que, dans le cadre d’un accord non publié auparavant, BP avait accepté de verser à Timis Corporation, société dirigée par le magnat roumano-australien Frank Timis, environ 10 milliards de dollars de redevances pour sa participation dans les blocs. Le rapport indique que les débuts de cette zone, qui contient l’un des plus grands gisements de gaz au monde, ont été embourbés par une fraude impliquant Timis, qui possède des intérêts dans les domaines de l’exploitation minière et de l’énergie en Afrique. La BBC a affirmé qu’en 2014, Timis avait secrètement versé 250 000 dollars à une entreprise dirigée par Aliou Sall, appelée Agritrans, sur la base de nombreux documents qu’elle avait examinés. Il a ajouté que Timis avait également versé à Aliou Sall 1,5 million de dollars de salaire sur cinq ans pour son travail à Petro-Tim, la société initialement sous le contrôle de Timis Corporation, ainsi que 3 millions de dollars d’actions en actions dans les sociétés Timis. Aliou Sall a nié avoir reçu le paiement de 250 000 dollars de Timis et a qualifié le rapport de la BBC de “totalement faux”. Dans une déclaration, BP a déclaré qu’elle “rejette toute implication selon laquelle elle aurait agi de manière abusive dans l’acquisition de nos intérêts au Sénégal” et qu’elle “a effectué une” diligence raisonnable approfondie “avant d’acquérir la licence. Le chiffre de 10 milliards de dollars cité par la BBC était “totalement inexact”. Timis n’était pas joignable pour commenter, mais il a déclaré à la BBC dans une déclaration qu’il n’y avait eu “aucun mal à faire quoi que ce soit”. Les réserves de pétrole et de gaz en mer du Sénégal ont le potentiel de transformer le pays appauvri de l’Afrique de l’Ouest quand elles commenceront à couler au cours de la prochaine décennie, avec des volumes comparables à ceux de certains des plus gros producteurs de la région.

Les blocs, appelés Cayar Offshore Profond et St. Louis Profond, ont suscité la controverse depuis 2012, année où une société inconnue, appelée Petro-Tim, avait obtenu la licence de manière inattendue, alors qu’elle n’avait aucun antécédent connu dans le secteur. Peu de temps après, le frère du président a été embauché dans l’entreprise. Des manifestations contre l’accord ont éclaté dans la capitale, Dakar, en 2016, jetant une ombre sur le premier mandat de Sall. “Le procureur général doit immédiatement prendre des mesures pour résoudre les contrats frauduleux et corrompus”, a déclaré un groupe influent d’organisations de l’opposition, la Conférence des dirigeants, qui comprend des responsables politiques anciens et actuels. Selon eux, l’Assemblée nationale devrait “prendre des mesures qui obligeront les responsables des crimes à comparaître devant la Haute Cour de justice”. (Reportage par Edward McAllister et Juliette Jabkhiro; édité par Dan Grebler).

