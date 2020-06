Que de preuves accablantes contre Rachelle Slaylati -du nom de la jeune ex-contrôleuse de gestion de la société Batiplus- accusée de détournement portant sur plus de 2 milliards Fcfa, et ses proches.

En effet, 3 mois après l’arrestation de Rachelle, son fiancé Alex Rabih Kfouri, son père André Sleylati ainsi que sa mère Marie Jo Sleylati sont désormais tous placés sous contrôle judiciaire.

La bande est poursuivie pour association de malfaiteurs et complicité de blanchiment de capitaux. Dépeinte en victime par certains activistes, Rachelle Sleylati aurait, avec l’aide de ses compères, cherché à blanchir l’argent détourné dans l’achat et la construction de biens immobiliers. Elle remettait régulièrement d’énormes sommes d’argent et des cadeaux à ses parents sur une longue période en sus d’avoir financé les chantiers de son paternel, et achetait même des actions dans des entreprises.

Elle a également acquis un patrimoine immobilier conséquent -achats conjoints de deux appartements au Plateau d’une valeur totale de 755 millions de FCFA- avec son fiancé Alex Rabih Kfoury aux frais de l’entreprise Batiplus, durant la période de son emploi qui n’a pas excédé deux ans et son salaire 1 million de Fcfa/mois.

Rewmi.com

