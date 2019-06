Les responsables et militants de la mouvance présidentielle font feu de tous bois sur le ministre conseiller chargé de la communication de la présidence depuis ses sorties au relent de déballages au sujet du petit frère du chef de l’Etat.

Affaire BBC / Aliou Sall : BBY demande à El Hadji Kassé de se rendre à la DIC

Aliou Sall puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été vilipendé par BBC, à propos de pots-de-vin chiffrés à 25.000 Dollars Us qu’il a reçus via le compte de son entreprise Agitrans, administrée par son oncle Abdoulaye Timbo. Des accusations confirmées par El Hadji Kassé sur le plateau de TV5. Mais le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yakaar qui était en conférence de presse, s’est prononcée sur la question.

« Dès lors qu’El Hadji Kassé détient des informations pouvant faciliter l’enquête qui été ouverte par le procureur, il n’a qu’à se rendre à DIC pour faire ses dépositions » a dit El Hadji Momar Samb connu pour sa parole de sagesse « Rew ken douko patio…daniou key penthio » qu’il semble oublier depuis qu’il a rejoint le camp du président Macky Sall