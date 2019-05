Affaire Bineta Camara : les nouvelles révélations de taille faite par la Police

Depuis le début de cette affaire, la police ne s’était pas exprimé sur l’affaire du meurtre de Bineta Camara. A travers son Bureau des relations publique (Brp), elle vient d’expliquer comment l’enquête a été menée et comment le présumé meurtrier a été arrêté.

L’affaire a démarré le samedi 18 mai 2019, vers 22 heures lorsque le Commissaire Baldé, chef du Commissariat Urbain de Tambacounda, a été informé d’un cas de meurtre commis dans un domicile sis au quartier Saré Guilèle de la commune de Tambacounda, relate la police.

Sur les lieux, les enquêteurs constatent dans une chambre, le corps sans vie de Binta Camara, née en 1996, qui vivait seule. « Il est ressorti des premières observations que la victime aurait été étranglée par un foulard, trouvé serré autour de son cou », indique le bureau des relations publiques de la police.

Les investigations menées sur la scène de crime et autour de l’environnement immédiat, dit-on, ont amené le Commissaire Baldé à conduire le gardien de la maison, au siège du commissariat où il a été gardé à vue. Une fois sur les lieux, à leur tour, les éléments de la Police Technique et Scientifique de Kaolack ont effectué des prélèvements sur la scène de crime et relevé tout indice susceptible de concourir à la manifestation de la vérité.