Affaire Bineta Camara – M.Diop : « Les choses commencent à se compliquer pour moi »

La reconstitution du meurtre perpétré contre Bineta Camara, fille du directeur de l’Agence de développement local, est prévu mercredi prochain. Alioune Badara Fall, le meurtrier présumé, retourne sur les lieux du drame à Tambacounda pour permettre aux enquêteurs de cerner tous les contours de son acte. Le mis en cause est poursuivi pour meurtre et tentative de viol, rappelle la Rfm. Une reconstitution des faits qui se fera sans Malick Diop, gardien de la maison.

« Je pense être le plus grand perdant dans cette histoire«

Et depuis le jour du drame qui a emporté la vie de Binta Camara, le 18 mai dernier, Malick Diop, alias « Acko » ne travaille plus pour les Camara. Joint par seneweb, il confie que son patron, Malal Camara, père de Binta Camara, lui a demandé de patienter, en attendant qu’il lui trouve un autre emploi. « Jusqu’à présent, j’attends en vain…« , regrette-t-il. Aussi confesse-t-il regretter, « profondément » avoir quitté la maison, le jour du drame. « Je pense être le plus grand perdant dans cette histoire. J’en ai perdu mon boulot. Aujourd’hui, je vis de mes économies. Les choses commencent à se compliquer pour moi« , fait-il savoir.

«Je préfère ne pas rentrer dans ces détails. J’ai de bonnes relations avec la famille. Par reconnaissance, je m’interdis d’évoquer des sujets de nature à alimenter des polémiques», répondra-t-il face à certaines informations disant qu’il n’aurait pas reçu son salaire plusieurs mois avant le drame.