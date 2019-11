M. Sidy Fall opte pour l’arrestation du présumé faussaire Seydina Fall Bougazelli qui doit être mis hors état de nuire. Et, dans le communiqué parvenu à Senego, le coordonnateur du Fpdr France dit internationaliser le dossier avec la saisine du Département d’Etat américain, du Parlement français etc.

Forces de sécurité

Toutes les forces de police, de défense et de sécurité sénégalaises doivent être mobilisées 24 heures sur 24 pour traquer et capturer le dangereux caïd, député faussaire Seydina Fall dit Bougazelli, membre du parti au pouvoir, pris en flagrant délit de trafic de faux billets, devant la représentation nationale, un lieu sacré, souillé par un vulgaire trafiquant.

Inédit pied de nez

Le Fpdr France exige l’arrestation immédiate et l’incarcération du délinquant faussaire Bougazelli, coupable en sa qualité d’élu du peuple, d’avoir trahi la nation sénégalaise toute entière.

Pour la première fois dans l’histoire politique du Sénégal, un député est arrêté en flagrant délit de blanchiment d’argent sale, de contrefaçon et de falsification de billets de banque, des infractions réprimées par la loi n°84-11 du 4 janvier 1984 abrogeant et remplaçant les articles 119 et 124 inclus du Code pénal relative au délit de faux monnayage.

Législation

Le transport, la mise en circulation ou la détention en vue de la mise en circulation des signes monétaires contrefaits ou falsifiés constituent des infractions pénales d’une extrême gravité, assimilables à un crime.

Internationalisation

Le Fpdr France informe l’opinion publique nationale et internationale d’une saisine du Département d’Etat américain, du Parlement français et des Nations Unies sur cette affaire de blanchiment d’argent sale et de distribution de faux billets de banque, qui risque de déstabiliser le Sénégal et la Sous-région ».