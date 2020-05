Emma Lohoues s’étant rendue la cible de sévères critiques sur la toile à cause de ses derniers agissements avec la veuve d’Arafat Dj, Carmen Sama est enfin sortie de sa tanière pour expliquer cette nouvelle relation.

“Il est tout à fait incompréhensible de se mettre à jaser au sujet d’une personne juste parce qu’elle fréquenterait la femme de notre ex”. C’est du moins le raisonnement de la belle Emma Lohoues, qui avait dans le temps été la petite amie d’Arafat Dj, finalement devenu l’époux de Carmen Sama avant de s’éteindre.

C’est dans une vidéo publiée sur son compte Instragam que la femme de 34 a tenu à cracher ses vérités. ‘’Quand j’ai vu comment le net s’est enflammé après ma rencontre avec Carmen, je me suis dit mais qu’est-ce qui se passe ? » a-t-elle interrogée avant de confier « J’ai compris (…) que des gens veulent créer des guerres inutiles … Mais pourquoi en vouloir à une personne qui a été avec Didier ? (…) Les gens se disent qu’il y a une rivalité entre elle et moi à cause de Didier, ce qui n’est pas vrai, et même si c’était le cas, aujourd’hui Didier n’est plus là, pourquoi ça doit continuer ? », s’est-elle interrogée à nouveau.

Mais ce n’est pas pour peu qu’elle se séparera d’avec sa nouvelle copine. Yedmeli Lohoues Jesus Emmanuella alias Emma Lohoues a plutôt prévenu ses détracteurs qui devront désormais s’habituer à les voir ensemble.

« Carmen et moi, il n’y a jamais eu de guerre. Donc c’est normal si on se voit aujourd’hui et qu’on rigole parce qu’on a compris qu’il y avait un poids sur notre relation. Je suis là pour elle. Je suis là pour Rafna. Que les gens s’habituent à cela… », a-t-elle déclaré.

Une vidéo des deux ex-compagnes de Yôrobô avait suscité l’indignation de plus d’un, en plus d’être publié en plein mois de jeûne (musulman). On voyait Carmen savourer sa nouvelle vie de célibataire remuant son postérieur et par la même occasion se faisant tapoter les fesses par Emma Lohoues. Une bouteille d’alcool avait fini de rebeller les esprits!

La nouvelle de relation de Carmen avec Emma Lohoues n’est pas non plus du goût de la mère de Dj Arafat. Tina Glamour se dit chagrinée par les agissements de sa désormais ex-belle fille.

