Ansoumana Dione a réagi sur l’affaire du Commissaire Sangaré. Joint par Rewmi quotidien, le président de l’Assamm regrette l’acte du policier, non sans condamner le comportement du pharmacien qui, malheureusement, n’a pas su maîtriser son client.

La vérité Dione

« En vérité, précise Ansoumana Dione, cette histoire révèle, encore, une fois de plus, le manque d’humanisme auquel est confronté le peuple sénégalais. Je l’ai toujours dit et je vous le répète encore, ici : les citoyens sénégalais ont tous des problèmes de santé mentale et tant que ceci n’est pas résolu, nous assisterons toujours à ce genre de problèmes qui ne feront que retarder notre pays », a indique Ansoumana.

Mieux…

« Lorsqu’un Pharmacien dit clairement avoir retourné à son client, victime d’obsession, ce que ce dernier lui a dit, cela pose un véritable problème. Car, c’était à lui de lui tolérer tout propos irrespectueux provenant d’une personne en détresse, certainement, un malade à soulager à tout prix », a renchéri Dione.

Mais…

Il poursuit : « Certes, le Commissaire a commis de grosses erreurs, en envoyant ses agents cueillir un professionnel de la santé. Mais, celui-ci a également fauté, en mettant de l’huile sur le feu, ce qui n’était pas son rôle. En définitive, souligne Ansoumana Dione, c’est la société sénégalaise qui met, à nouveau, à nu, un problème de comportement qui risque de plonger notre pays dans un chaos indescriptible, si l’on y prend garde ».

Que trône le pardon…

Pour éviter un tel désastre, il prône une société de pardon, de solidarité, d’amour et d’entre-aide, sans lesquels, aucun développement ne peut se faire.