Le maître coranique Cheikhouna Guèye qui avait enchainé ses élèves, risque une condamnation de 2 ans, dont 2 mois ferme, si le juge suit le réquisitoire du parquet.

Attraits devant la barre du tribunal de grande instance de Louga, ce matin, Cheikhouna Guèye et Cie sont poursuivis pour mise en danger de la vie d’autrui, violence et voie de fait et complicité.

Le procureur a requis à leur encontre une peine de 2 ans, dont 2 mois ferme.