C’est L’Obs qui livre l’information. Le présumé cerveau dans l’affaire de la drogue saisie au Port de Dakar s’est livré à la justice…

Il s’appelle Ibrahima Thiam, alias « Toubey ». Il serait le présumé cerveau de la drogue. Selon nos confrères, il s’est livré ce lundi 26 août, au Doyen des juges d’instruction, Samba Sall, pour se constituer prisonnier. Il a été placé sous mandat de dépôt, au terme de son face-à-face avec le juge qui l’a inculpé pour association de malfaiteurs en vue de commettre une infraction pénale.

Le motif ?

« Le Témoin » de confier qu’Ibrahima Thiam s’est rendu « pour sauver sa peau » car, menacé par les cartels brésiliens et mexicains qui l’accusent d’avoir torpillé le convoi de Dakar.

Rappel

I. Thiam, trafiquant et homme d’affaires qui avait fait la commande des 1 036 Kg de drogue, une valeur 58 milliards, suivait l’opération de livraison depuis son départ du port de Paranagua, au Brésil. Une affaire qui devait passer comme lettre à la poste avec un plan bien réfléchi et bien huilé. C’était sans compter avec la vigilance des autorités douanières. Ainsi, des plaquettes dissimulées dans les coffres des Renauld Kwid, véhicules destinés aux fournisseurs établis à Luanda (Angola) et Accra (Ghana), seront découvertes.

I. Thiam et l’un de ses complices, un Latino, qui était hospitalisé dans une clinique privée de Dakar, seront en cavale jusqu’à ce qu’il se livre finalement, pour échapper à la mort.

Senego