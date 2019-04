Affaire De La Maison De Sidy Lamine : Les Précisions De Ahmed Khalifa Niasse (Documents)

Il a été annoncé que Ahmed Khalifa Niasse procédait aux dépeçage de la demeure de Sidy Lamine Niasse à Kaolack. Une information que dément l’intéressé via un communiqué envoyé à la rédaction de SeneNews et publié ici, in extenso :

« Dr Ahmed Khalifa Niasse dément formellement les infos de KLinfos. En effet, il ne s’agit pas d’une part d’héritage de feu mon frère Sidy Lamine. La maison en question m’appartient en toute propriété.

Comme en attestent le titre foncier numéro 656 du Sine Saloum .. ainsi que le jugement numéro 166 du 13 juillet 1993 …. rendu par le Tribunal de Kaolack. Qui atteste que mes cohéritiers, y compris Sidy Lamine, m’avaient tous cédé leurs parts. Toutefois, de son vivant, Sidy Lamine résidait dans l’appartement de notre mère lorsqu’il était de passage à Kaolack.

Aujourd’hui que les tuiles se sont mises à tomber sur le voisinage, j’ai fait enlever celles restantes pour éviter des dégâts. Étant entendu que je suis civilement responsable. Il n’y a, donc, pas de quoi fouetter un chat. Par ailleurs les avocats de Dr. Niasse entendent poursuivre en justice le site le site en question pour diffusion de fausses nouvelles et l’utilisation de son image sans son consentement ».