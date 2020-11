Affaire de la plainte de PDF contre le groupe « Topou Cas » : Pape DJibril Fall est formel: je n’ai pas porté plainte

Partagez avec vos amis - Tassal xibaar bi



Les internautes se sont reveillé avec ce titre qui barre la Une de nombreux médias sociaux « Le journaliste Pape Djibril Fall porte plainte contre le groupe facebook topou cas ».Pour en savoir plus,Sanslimitesn a joint le journaliste qui dit son etonnement devant cette information qui est une fake news.

En effet le groupe Facebbok « topou cas » a été mis en place par des internautes, avides de commérages et ragots sur la vie des célébrités et icones des médias. Cette semaine, le groupe a pris pour cible le talentueux journaliste Pape Djibril Fall de la tfm. Avec des commentaires aux allures de haine viscérale et propos aigres doux, certains membres du groupe ont sortie une information faisant état d’une plainte déposée par le journaliste contre l’administratrice du groupe.Sanslimitesn a donc contacté le sieur Fall pour en connaître d’avantage sur la plainte. A notre grande surprise PDF comme on l’appelé dans le milieu, a démenti l’information. « Je n’ai porté plainte contre personne, je tiens à le souligner dit-il ».

Le brillant chroniqueur de l’émission « Jakarlo » de la tfm, subit ces derniers jours beaucoup d’attaques surtout de ses confrères de la presse et des hommes politiques qui le reproche ses prises de positions et ses analyses qui très souvent ne sont pas favorable à l’état.

