Les onze pêcheurs de Mbour qui avaient pourchassé des policiers dans l’affaire de la construction du deuxième quai de pêche, ont été tous placés sous mandat de dépôt. Quatre chefs d’accusations sont retenus contre eux.

C’est le début d’une procédure judiciaire pour les pêcheurs Mbourois impliqués dans l’affaire de l’accrochage avec des forces de sécurité. Tous originaires du quartier Teffess, il sont poursuivis pour « trouble grave à l’ordre public, destruction de biens publics et privés, incitation à la violence et coups et blessures volontaires contre agents de la force publique dans l’exercice de leur fonction« , a-t-on appris à Rfm.

Contentieux

Les pêcheurs protestaient contre la construction d’un deuxième quai de pêche à Mbour. Ils avaient résisté à la police qui sécurisait le site pour le début des travaux. Une violente manifestation s’en est suivie. Il y a eu plusieurs blessés du côté des pêcheurs et de la police.

Ministre de la pêche

Il a demandé aux autorités locales et administratives d’ordonner l’arrêt des travaux en attendant la nouvelle discussion. Selon Alioune Ndoye, ce malentendu est entraîné par une fausse information véhiculée par acteurs politiques et de la pêche au niveau locale.

Pêcheurs

Les pêcheurs dénoncent l’arrestation de onze personnes dans leurs rangs. Une médiation est entamée – dans ce sens – par certaines autorités. Ce, pour trouver une issue heureuse.

