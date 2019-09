Les derniers développements de l’affaire du présumé détournement de deniers publics portant sur un montant de 94.000.000.000 FCfa, inquiètent le Forum du Justiciable. En plus de mettre en cause l’ex-directeur des Domaines et le gouvernement, des accusations sont formulées à l’endroit du dénonciateur qui serait impliqué dans ce dossier.

Cette situation préoccupe le Forum du Justiciable. En effet, pour une meilleure manifestation de la vérité, le Forum du Justiciable interpellee l’honorable député Ousmane Sonko sur lesdites accusations.

Monsieur Ousmane Sonko serait-il impliqué dans ce dossier ? Si oui, de quelle manière et à quel niveau, serait-il impliqué ?

Fait à Dakar, le 30 Août 2019

Bureau executif.