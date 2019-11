Sous les feux des projecteurs depuis l’éclatement de l’affaire de trafic présumé de billet de banque ,dans laquelle il est cité,Seydina Fall a pris pris le parti de solder ses comptes,à son retour ,hier de la Section de recherches de Colobane.Entouré de ses proches ,il a livré sa version.

Bien entendu qu’il y a lieu de se poser la question de savoir comment parviendrais-je à faire vivre ma famille.Je me considère comme un homme qui vient d’avoir pour la première fois des démêlés avec la justice après 50 ans de vie sur terre.J’ai préparé ma famille à la nouvelle donne qui ne sera pas sans difficultés,mais j’ose espérer que le Tout puissant ne va pas m’abandonner à mon propre sort.S’il est vrai que ma vaillante mère a été une femme vertueuse et obéissante à mon défunt père ,s’il est vrai également que celui qui fait du bien du poids d’un atome le verra,j’aurais tort d’éprouver des craintes pour ce qu’il va advenir de moi-même et de ma famille.Je démissionne mais je n’abdique pas.

L’obs