Initialement prévu aujourd’hui, le procès de Thione Seck et Alaye Djité a été renvoyé au 8 juin prochain pour plaidoiries, par la Cour d’Appel de Dakar. Ce renvoi est dû au contexte actuel de pandémie du Coronavirus qui a impacté tous les autres affaires qui ont été tous renvoyés.

Pour rappel Thione Seck est poursuivi pour association de malfaiteurs, contrefaçon et altération de signes monétaires en cours légal au Sénégal et dans un pays étranger, blanchiment de capitaux et tentative d’escroquerie. Son co-prévenu, Alaye Djité est aussi poursuivi pour les mêmes délits.