Affaire des faux billets – Thione Seck étale ses regrets : “dé gnou ma liguééy”

Thione Seck se lave de toute responsabilité concernant l’affaire des faux billets. Il déclare ignorer que le sac qui lui a été remis remis contenait des faux billets.

Le leader de Raamedaan n’est pas loin de la libération définitive Hier, lors de son procès concernant l affaires des faux billets qui lui a voulu un séjour en prison, le procureur a requis 2 ans de prison dont 8 mois ferme contre le chanteur qui a déjà purger cette peine en détention provisoire.

Devant la barre du tribunal, Thione Seck nie avoir participé consciemment à ce trafic de faux billets. En effet, le père de Wally Ballago seck convoque des raisons mystiques pour justifier son acte. « J’ai été marabouté. C est après 7 heures de temps que je me suis rendu compte que j ai remis cette argent a cisse. Tout cela a bouleversé la carrière de mon fils et ma santé. Je prends 14 comprimes par jours. Ce contrat était pour moi une aubaine. Cisse est venu chez moi pour m apporter l avance. Je n’ai pas rangé le sac. Je l ai laisse dans le salon. Ils m ont il m ont proposé un montant spécial et j’ai signé le contrat », affirme le chanteur « les pandores sont venus avec Djiteye menotté. Ils m ont dit que je suis soupçonné de détenir des faux billets. Si je savais que ce sac contenait des faux billets ils ne l auraient jamais trouvé chez moi. Il y avait des billets de 100 euros et le reste était des (kleenex) mouchoirs » rajoute-t-il.