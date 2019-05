Affaire des faux billets : Thione Seck fixé sur son sort aujourd’hui

Le chanteur Thione Seck sera fixé, ce jeudi 23 mai, sur son sort dans affaire des faux billets, rappelle Les Échos. Jugé en première instance, l’éventuelle condamnation qui lui sera signifiée ne devrait pas être définitive. La sentence peut être de la prison ferme, ou avec sursis, accompagnée d’une amende. Mieux, il sera loisible à ses avocats, si la décision rendue ne les enchante pas, de faire appel.

Inculpé pour détention de signes monétaires, tentative d’escroquerie, association de malfaiteurs et blanchiment d’argent et placé sous mandat de dépôt le mardi 2 juin 2015, le lead vocal du Ram Daan a purgé 8 mois de prison avant de bénéficier, le 12 février 2016, d’une liberté provisoire. Dans cette affaire de faux billets impliquant Thione Seck et Alay Djité, la Bceao (partie civile) réclame le franc symbolique…

Lors du procès en appel, le 9 mai dernier, l’auteur compositeur avait fondu en larmes s’est dit aujourd’hui victime d’une « cabale » et « a été marabouté ».

Pour décider, le juge Maguette Diop aura étudié les arguments des deux parties, exposés lors du procès le 9 mai dernier. Suivra-t-il le procureur, qui réclame 2 ans dont 8 mois ferme, ou la défense, qui plaide pour la relaxe ?

Si le juge suit à la lettre le réquisitoire du parquet, Thione Seck ne retournera pas en prison d’autant plus qu’il avait fait deux ans de détention provisoire avant de bénéficier d’une liberté provisoire. À la barre, les deux prévenus avaient nié les faits qui leur sont imputés en réfutant être des faussaires.