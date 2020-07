Au micro de Référence actu, le maire de Mbao est revenu largement sur la marche d’hier avec les populations de MBAO pour la défense de leur forêt classée, et l’affaire des gazelles oryx incriminant le ministre de l’environnement et du développement durable. Selon Abdoulaye Pouye dit Obama, Abdou karim SALL est habitué des faits qui lui sont rapprochés, et fait d’autres révélations fracassantes sur sa gestion antérieur à l’ARTP.

