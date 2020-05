Tout s’emballe à Touba. Après la mise aux arrêts de rigueur du capitaine de la gendarmerie de Touba et du commandant de la Brigade de Touba Belel, qui sont respectivement à la Lgi de Mbao et à Faidherbe, les 5 autres gendarmes qui ont tabassé un policier à cause d’un conflit de compétence sont aussi mis aux arrêts de rigueur à l’Escadron de Touba. En plus, tout ce beau monde va être muté même si les derniers s’en sortent bien, car la hiérarchie a décidé de mettre la pédale douce pour éviter d’éventuelles poursuites après que le flic battu a porté plainte.

