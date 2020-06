La bande d’ados inculpée dans le cadre de l’affaire dite des sexetapes, risque gros. Devant le tribunal des flagrants délits ce jeudi matin, les prévenus, du moins les trois élèves El H. Malick Diallo, Amadou Mactar Sèye et Thierry Lopez, ont comparu pour les délits d’association de malfaiteurs, détournement de mineures, production et diffusion d’images pédopornographiques publiques, incitation à la débauche, violation de la loi sur le couvre-feu.

Quant aux gérants d’auberges, Diony Hervé Gomis et Ousseynou Konté, ils sont poursuivis pour violation de la réglementation sur les sites à hébergement hôtelier.

La représentante du ministère public s’est dite ‘’choquée’’ non pas par la sexualité précoce des prévus mais par le caractère d’orgie (s**e de groupe). « Ce sont des jeunes qui viennent de sortir à peine de la minorité» se désole-t-elle.

Le parquet a requis contre les élèves, El H. Malick Diallo, Amadou Mactar Sèye et Thierry Lopez, une peine d’un an dont 6 mois ferme. S’agissant des gérants d’auberge, le parquet a requis une peine de 6 mois avec sursis contre Ousseynou Konté et 6 mois dont 1 mois ferme contre l’étudiant Diony Hervé Gomis.

Bonjourdakar

L’article Affaire des Sextapes : Les prévenus risquent 6 mois ferme est apparu en premier sur Snap221.info.